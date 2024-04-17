Endonezya'da yanardağ patlaması: 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildi

Endonezya'nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.
Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, patlama nedeniyle bölgeden 828 kişinin tahliye edildiğini ve 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.
Muhari ayrıca, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu söyledi.
Yanardağın uyarı seviyesinin üçe çıkarıldığı bilgisini paylaşan Muhari, bölge sakinleri ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.