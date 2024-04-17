İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan çekildi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun'da çok sayıda evi yıkan, tarım arazilerine zarar veren ve sığınma merkezlerinden insanları alıkoyan İsrail askerleri bölgeden çekildi.

Beyt Hanun'dan çıkabilen Filistinliler, AA muhabirine, İsrail askerlerinin beldedeki Filistinlileri alıkoyduğunu, kadınlara saldırdığını ve sığınma merkezlerindeki insanlara ateş açtığını anlattı.

İsrail askerleri, dün Beyt Hanun'a girerek yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatma altına almıştı. Askerlerin, okuldaki tüm erkeklerden tek tek dışarı çıkıp soyunmalarını istediği aktarılmıştı.

Beyt Hanun'daki "Mehdiye eş-Şeva" okulunun arkasında bir soruşturma merkezi kuran İsrail askerlerinin, alıkoydukları erkekleri burada sorguya çektiği belirtilmişti.

Askerlerin ayrıca kadınları da "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye ve Beyt Hanun beldesinin dışına çıkmaya zorladığı kaydedilmişti.