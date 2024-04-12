İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki yağdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı. Düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması hız kesmeden devam ediyor. Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu. Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır" dedi.

İşgalci İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması hız kesmeden devam ediyor.



Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 12, 2024

Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalmasının da İsrail'i cesaretlendirdiğini vurgulayan Altun, "Artık yeter. Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum` dedi.

"Basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına yönelik şunları kaydetti;

Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz.

"TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu gazetecilerin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Yaralanan gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) April 12, 2024

Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu gazetecilerin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Yaralanan gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"TRT bünyesinde görev yapan tüm gazetecilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT bünyesinde görev yapan tüm gazetecilere geçmiş olsun diledi.

İsrail alçakça saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek TRT mensubu gazetecileri hedef almıştır. Saldırıda ağır yaralanan TRT kameramanı Sami Şahada’ya Rabbimden acil şifalar diliyor, sahadaki gazeteci arkadaşlarımız başta olmak üzere TRT bünyesinde görev yapan tüm gazetecilere… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 12, 2024

Bolat şu ifadeleri kullandı:

"İsrail alçakça saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek TRT mensubu gazetecileri hedef almıştır. Saldırıda ağır yaralanan TRT kameramanı Sami Şahada’ya Rabbimden acil şifalar diliyor, sahadaki gazeteci arkadaşlarımız başta olmak üzere TRT bünyesinde görev yapan tüm gazetecilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İsrail’in herhangi bir ahlaki sınır tanımaksızın yürüttüğü tüm vahşet eylemlerini lanetliyorum."

"Gerçeğin sesi susturulamaz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayımladığı mesajında acil şifalar dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'deki Nusayrat kampında TRT Arapça ekibine yapılan alçak İsrail saldırısını kınıyorum. Hava saldırısında ağır yaralanan kameraman Sami Şahada kardeşimize acil şifalar diliyorum. Gerçeğin sesi susturulamaz. Türk medyası mazlum Gazzelilerin yanındadır. Genel Müdürümüz Mehmet Zahid Sobacı'ya ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."