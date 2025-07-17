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Dünya
AA 17.07.2025 16:13

Katil İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarıyla 58 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olduğu Gazze'ye son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Katil İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün çıkan çatışmalarda 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Servisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) koordinasyonunda düzenlendiği ileri sürülen saldırılarda, İsrail askerlerinin yaralandığı bölgelerin yanı sıra silahların ve altyapının hedef alındığı, ayrıca Beyt Hanun'da bir tünelin havaya uçurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, hedefler arasında askeri binaların, fırlatma rampalarının, silah depolarının ve mevzilerin yer aldığı savunuldu.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde 27 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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