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Dünya
AA 10.10.2024 12:43

Katil İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu: 20 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu: 20 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu'nu hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun saldırısında 54'ten fazla kişinin de yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğu duyuruldu.

Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, bombaladığı okulun binlerce Filistinliye ev sahipliği yaptığının bilincinde olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun bu katliamıyla birlikte bombaladığı barınma merkezlerinin sayısının 190'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, tüm dünyaya İsrail ordusunun katliamlarını kınama ve İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı yapma çağrısı yapıldı.

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