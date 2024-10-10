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Dünya
AA 10.10.2024 12:20

AB, 10 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı, geçen yıl Birlik harcamalarında 10 milyar avronun üzerinde hata yapıldığını bildirdi.

AB, 10 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, Birliğin 2023 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB bütçesinden yapılan harcamalardaki hata oranında endişe verici bir artış oldu.

Hatalı harcama oranı 2021'de yüzde 3, 2022'de yüzde 4,2 seviyesindeyken, bu oran 2023'te yüzde 5,6'ya çıktı.

Böylece, AB'nin 191,2 milyar avroluk 2023 harcamalarında yaklaşık 10,7 milyar avroluk hata yapıldı.

Ayrıca, AB'nin Kovid-19 ekonomik kurtarma fonundan yaptığı 48 milyar avroluk harcamaların bir kısmında usulsüzlükler oldu. Ödemelerde ve kontrol sistemlerinde zafiyetler belirlendi.

AB bütçesi üzerindeki baskı da arttı. 2022'de 452,8 milyar avro olan AB’nin ödenmemiş yükümlülükleri, 2023 sonu itibarıyla 543 milyar avroluk rekor bir seviyeye çıktı. 2022'de 348 milyar avro olan AB'nin toplam borcu da 2023'te 458,5 milyar avroya tırmandı.

Yüksek enflasyon AB bütçesini olumsuz etkiledi. Enflasyon nedeniyle Birlik bütçesinin 2025 yılı sonuna kadar satın alma gücünde yaklaşık yüzde 13'lük bir kayıp öngörüldü.

AB'nin Ukrayna'ya sağladığı mali yardımların geri ödemelerindeki riskler de AB bütçesi üzerindeki baskıyı artırdı. AB'nin Ukrayna'ya yardımı 2023'te bir önceki yıla kıyasla iki katın üzerinde artarak 33,7 milyar avroya ulaştı.

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