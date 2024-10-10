Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
The Debrief 10.10.2024 12:09

Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

Nöroteknoloji şirketi REMspace, iki katılımcı arasında lüsid rüya sırasında ilk kez iki yönlü iletişim kurduklarını iddia etti. Şirket, rüyalar sırasında tespit edilebilen bir dil olan "Remmyo"yu da geliştirdirdiklerini duyurdu.

Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

ABD ve Rusya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, bilim dünyasını sarsacak bir iddiada bulundu: İki katılımcı arasında, lüsid rüya​ (berrak rüya olarak da biliniyor) sırasında ilk kez iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket CEO'su Michael Raduga, 2023 yılının mayıs ayında rüyalarını kontrol etmek amacıyla kafasına mikroçip yerleştirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Raduga, çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını belirtti.

Ruh sağlığı düzeltilebilir

Şirket yaptığı basın açıklamasında , özellikle REM (Hızlı Göz Hareketi) evresinde lücid rüya görmenin, ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve yeni becerilerin öğrenilmesi de dahil olmak üzere birçok potansiyel uygulamaya sahip olduğunu iddia etti.

"Yeni beceriler geliştirmek mümkün"

Raduga, lüsid rüyanın psikolojik avantajlarını vurgulayarak, kabusları azaltmaya, fobilerle yüzleşmeye ve kişisel sorunları ele almaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca lüsid rüya sırasında yeni beceriler geliştirmenin mümkün olduğunu da ileri sürüyor.

REMspace ekibi, 24 Eylül 2024'te gerçekleştirdikleri bir lüsid rüya sırasında iki katılımcı arasında iletişim sağladıklarını iddia etti.

Raduga'ya göre, katılımcılar rüya görürken kulaklıklar aracılığıyla bir sunucu tarafından üretilen rastgele kelimeler aldılar. Katılımcılardan birinin rüyasında kelimeyi tekrarladığı, ikincisinin ise uyandıktan sonra kelimeyi doğruladığı bildirildi ve REMspace bunu iki yönlü rüya iletişiminin ilk örneği olarak tanımladı.

Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

Rüya dili geliştirildi

Raduga ayrıca, ekibin elektromiyografi sensörleri aracılığıyla tespit edilebilen Remmyo adlı bir rüya dili geliştirdiğini iddia ediyor. Bu sensörler rüyalar sırasında üretilen belirli sesleri yakalayabiliyor. REMspace'e göre, bu teknoloji rüya görürken gerçek zamanlı iletişime olanak tanıyor, ancak bu sonuçlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

REMspace devrim niteliğindeki araştırmalarını sürdürürken, ileriye dönük olarak, tam konuşmalar ve harici sunucularla etkileşimler de dahil olmak üzere daha karmaşık rüya iletişimi biçimlerini mümkün kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Raduga, birkaç yıl içinde “rüya iletişiminin yaygınlaşacağını” öngörüyor. O zamana kadar, bilim camiası bu ilgi çekici, ancak şu anda doğrulanmamış iddiaları doğrulamak için hakem onayı bekliyor.

Lüsid rüya nedir?

İnsan sağlığı hakkında bilgiler yayınlayan WebMD'ye göre lüsid rüya, uykudayken rüya gördüğünüzün farkında olma durumu olarak biliniyor. Araştırmalara göre insanların yaklaşık yüzde 50'si en az bir lüsid rüya gördüğünü belirtiyor. Böyle bir durumda iletişim kurma fikri henüz araştırmanın ilk aşamalarında.

ETİKETLER
ABD Göz Rusya Uyku
Sıradaki Haber
Beyaz perdede yapay zeka: Sinemanın geleceği yeniden mi yazılıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:25
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
14:19
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:30
Şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı
14:32
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
14:13
Hollandalı avukat, 1000 İsrailli asker hakkında UCM'ye başvuruda bulundu
Arnavutluk'taki Namazgah Camisi
Arnavutluk'taki Namazgah Camisi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ