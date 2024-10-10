Görme engelli spor tutkunlarına maçı “hissettiren” yeni cihaz

Sahaya yerleştirilen özel kameralar, yapay zeka yardımıyla maçtaki önemli anları takip ediyor ve bu bilgiler, tablet boyutundaki cihaza yaklaşık yarım saniyede iletiliyor. Kullanıcı, mıknatıslı bir halka yardımıyla, sahanın şekline göre tasarlanmış cihazda parmağını yönlendiriyor. Cihaz, topun konumunu ve maçtaki olayları titreşimle iletiyor.

Cihaz, sesli anlatımı tamamen ortadan kaldırmak yerine desteklemeyi amaçlıyor. Cihazda bulunan kulaklık girişi, stadyumda sesli anlatım varsa kullanıcının bu hizmete erişimini sağlıyor.

Field of Vision’un kurucularından David Deneher, cihazın geri bildirimlerini değerlendirirken, “Kullanıcılar, cihaz sayesinde kendilerini oyunun bir parçası gibi hissettiklerini ve maçı herkesle birlikte yaşadıklarını belirtiyor” dedi.

Field of Vision, 2021’de James Dyson ödülünde finalist oldu ve 2022’de Time dergisinin en iyi icatlar listesine girdi. Şirket, bu yıl İrlanda Spor Endüstrisi Ödülleri’nde de kapsayıcılığı teşvik eden en iyi girişim ödülünü aldı.

2024 sezonunda Avustralya’da bulunan Marvel Stadyumu’na cihaz kuruldu ve gelecek sezon Avustralya Futbol Ligi (AFL) maçlarında 40 cihaz sunulacak. Şirket, cihazı futbolun ötesine taşımayı ve diğer sporlar için de standart hale getirmeyi hedefliyor.

Field of Vision, şu anda Avrupa’nın büyük liglerinde (İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya) ve ABD’deki kulüplerle anlaşmalar yapmayı planlıyor. Kulüpler, yıllık abonelik modeliyle AI teknolojisi, kamera hizmetleri ve cihazlara erişim sağlayacak. Deneher, uzun vadede cihazın tekerlekli sandalye rampaları gibi stadyumların standart bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. “Futbolu ve canlı sporları herkes için daha erişilebilir hale getirmek istiyoruz” dedi.