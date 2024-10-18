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Dünya
AA 18.10.2024 15:10

Katil İsrail saldırılarında Gazze'de ölen UNRWA çalışanı sayısı 231'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısının 231'e yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail saldırılarında Gazze'de ölen UNRWA çalışanı sayısı 231'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in dün Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okulunu hedef aldığını anımsatan Lazzarini, bu saldırıda ölenler arasında çok sayıda çocuk da olduğunu belirtti.

Lazzarini, son 1 hafta içinde Gazze'de UNRWA'ya ait 3 ayrı yerleşkeye saldırı düzenlendiğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren UNRWA çalışanı sayısının 231'e yükseldiğine işaret eden Lazzarini, bölgedeki insani krize de değindi.

Lazzarini, Gazze'ye insani yardımların artırılacağına dair açıklamalar olsa da bölgede yaşayan halkın herhangi bir iyileşme görmediğini kaydetti.

Gazze halkının yoğun saldırı altında ve açlıkla mücadele etmeye devam ettiğini belirten Lazzarini, bölgede "felaket" seviyesinde açlık çekenlerin sayısının gelecek aylarda 3 katına çıkabileceğine yönelik raporlar olduğunu ifade etti.

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