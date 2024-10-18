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Dünya
AA 18.10.2024 12:50

BM Komisyonu: Tüm ülkeler, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı varlığını sonlandırmakla yükümlü

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, tüm ülkeler ile BM dahil uluslararası örgütlerin, uluslararası hukuk uyarınca, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme yükümlülüğünün bulunduğunu bildirdi.

BM Komisyonu: Tüm ülkeler, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı varlığını sonlandırmakla yükümlü

Komisyon, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına ilişkin "hukuki pozisyon belgesini" yazılı olarak açıkladı.

"BM de dahil tüm ülkeler ve uluslararası örgütlerin, uluslararası hukuk uyarınca, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırma yükümlülüğü bulunuyor." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in politikaları ve uygulamalarından kaynaklanan yasal sonuçlar hakkındaki tavsiye görüşünün, İsrail'in buradaki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden yetkili ve net bir görüş olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Navi Pillay, Komisyonun uzun süren çatışmanın ve şiddet döngülerinin temel nedeninin "İsrail'in işgali" olduğunu her zaman belirttiğini vurguladı.

Pillay, "Komisyon, 2022'de BM Genel Kuruluna sunduğu raporda işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı. Komisyon, BM sistemindeki en yüksek mahkemenin tarihi danışma görüşünü memnuniyetle karşıladı." ifadelerini kullandı.

"Bir ülke, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamalı"

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemleri için İsrail'in yanı sıra diğer ülkelerin de yükümlülüklerinin olduğunu kaydeden Pillay, "Tüm devletler, İsrail'in işgal altındaki topraklar üzerinde yaptığı toprak veya egemenlik iddialarını tanımamakla yükümlüdür. Ülkeler, İsrail ile işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki ilişkilerinde ayrım yapmalı. Örneğin bir ülke, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamalı veya İsrail'deki diplomatik temsilcilerini Kudüs'e taşımamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Pillay, ülkelerin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sürdürmesine destek sağlamaması gerektiğini vurguladı.

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