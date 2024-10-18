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Dünya
AA 18.10.2024 12:43

Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki Zevulun bölgesini bombaladığını duyurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarındaki Zevulun bölgesini füzelerle bombaladığını açıkladı.

Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki Zevulun bölgesini bombaladığını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ve direnişe destek olmak, Lübnan halkını savunmak için Hayfa yakınlarındaki Zevulun bölgesinin "büyük bir füze salvosuyla" bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasının çevresindeki İsrail askerlerinin de füzelerle hedef alındığı, saldırıda ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin olduğu aktarıldı.

Hizbullah, Nebatiye kentindeki Marcayun bölgesinde yer alan Kefr Kila beldesi çevresinde bir grup İsrail askerinin hareketlerinin gözlemlendiğini ve topçu saldırısıyla hedef alındıklarını kaydetti.

Hizbullah dün yaptığı yazılı açıklamada, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artıran İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana 55 askerinin öldürüldüğü, 500'den fazlasının yaralandığı belirtilen açıklamada, 20 Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve bir zırhlı personel taşıyıcının imha edilmesinin yanı sıra Hermes 450 tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü vurgulanmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 412 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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