Katil İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkıştı

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kenti çevresindeki saldırılarını artırarak devam ediyor.

Saldırılar, Zeytun, Şeyh Rıdvan, Sadra mahalleleri ve Cibaliya bölgesi gibi Gazze kentinin çevresindeki yerlerde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi bir kez daha yerinden edildi.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla her gün yüzlerce Filistinli Gazze kenti sahiline göç ediyor.

Sahilde çadır kuracak yer kalmadı

İsrail'in katliamlarına rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen binlerce Filistinli Gazze kenti sahilinde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Saldırıların olduğu mahallelerden sahil bölgesine göç eden Filistinler bulabildikleri boş alanlara derme çatma çadırlarını kurmuş durumda.

AA kamerasına yansıyan görüntülerde, Gazze kenti sahilinde neredeyse çadır kuracak alan kalmadığı görülüyor.

Her geçen gün giderek artan çadır sayısı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini gözler önüne seriyor.

Önlerinde İsrail ordusu, arkalarında deniz

Vatanları ile hayatları arasında tercihe zorlanan Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana bitmeyen zorla yerinden edilmeyi bir kez daha yaşıyor.

İsrail'in işgal planına rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen Filistinliler, iki ara bir derede kalmış durumda.

Önlerinde işgalci İsrail ordusu, arkalarına da Akdeniz olan binlerce Filistinli, alt yapının olmadığı Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

Gazze kenti sahili, 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'in hava, kara ve denizden uyguladığı ablukaya rağmen Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin adeta nefes alabildikleri nadir yerlerden biriydi.

Bir zamanlar kumsallarında çocukların oynadığı, denize bakan kafeler ve lokantalarla Filistinli ailelere ev sahipliği yapan Gazze kenti sahili bugün itibarıyla derme çatma çadır kente dönüşmüş durumda.