Techtimes 02.09.2025 09:28

Yapay zekalı stetoskop 15 saniyede kalp sorunlarını tespit ediyor

Tıp dünyasında 200 yılı aşkın süredir kullanılan stetoskop, yapay zeka desteğiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. İngiltere’de Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust tarafından geliştirilen yeni cihaz, yalnızca 15 saniye içinde kalp yetmezliği, kapak hastalığı ve atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarını tespit edebiliyor

Yapay zekalı stetoskop 15 saniyede kalp sorunlarını tespit ediyor

California merkezli Eko Health firmasının ürettiği cihaz, bir kart kalınlığında. Hastanın göğsüne yerleştirilen aparat, kalbin elektriksel sinyallerini ve kan akışı seslerini algılıyor.

Bu veriler güvenli şekilde buluta aktarılıyor ve yapay zekâ algoritmaları anormallikleri analiz ediyor. Sonuçlar saniyeler içinde cep telefonuna iletiliyor.

İngiltere genelinde 200 aile hekimliği kliniğinde 12 bin hasta üzerinde yapılan denemelerde cihaz yüksek doğruluk oranı sağladı.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Madrid’de düzenlenen kongresinde açıklanan bulgulara göre, bu stetoskopla incelenen hastalar:

Kalp yetmezliği tanısı alma ihtimali iki kat arttı.

Kalp kapak hastalığı tanısı neredeyse iki katına çıktı.

Atriyal fibrilasyon tespit edilme ihtimali üç kat yükseldi.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Uzmanlara göre kalp hastalıklarının erken teşhisi kritik öneme sahip. Pek çok kalp yetmezliği vakası, ancak hasta ağır durumda hastaneye başvurduğunda ortaya çıkıyor.

Yapay zekalı stetoskop sayesinde aile hekimleri riskleri erken saptayarak hayat kurtaran tedavilerin daha çabuk başlamasını sağlayabiliyor.

Imperial College London’dan Dr. Patrik Bächtiger, “Stetoskop 200 yıldır aynı kaldı. Yapay zekâ ile artık teşhis hızlandı ve hastalara çok daha erken yardım edebiliyoruz” dedi.

Sağlık sistemine katkı sağlayacak

Bilim insanları, cihazın zaman zaman yanlış pozitif sonuçlar verebileceğini, bu nedenle nefes darlığı veya yorgunluk gibi semptomları olan kişilerde kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtiyor.

Sağlık profesyonellerine göre teknoloji, hayat kurtarmanın yanı sıra ağır komplikasyonları önleyerek sağlık harcamalarını da azaltacak.

Çalışmaya destek veren İngiliz Kalp Vakfı ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, yeni teknolojiyi “oyun değiştirici” olarak nitelendirdi.

Araştırmacılar, ileri tanı cihazlarının artık toplum sağlığı merkezlerine kadar taşındığını vurguladı.

Yapay Zeka İngiltere Kalp Sağlığı
