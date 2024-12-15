Katil İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde 3 evi bombaladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının, dün gece En-Nefak'ta Matar ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, yaralananlar oldu.
Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3, Şeyh Radvan'da Aruk ailesini hedef alan bombardımanda ise 7 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan İsrail güçlerinin, Beyt Hanun beldesinde Sultan Abdulhamid Caddesine düzenlediği topçu saldırısında Halef ailesinden 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde bir okulun yakınındaki çadırı hedef alan hava saldırısında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Ayrıca Gazze'nin güneyindeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yoğun ateş açtığını ve topçu saldırıları düzenlediğini aktardı.