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Dünya
AA 15.12.2024 12:49

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde 3 evi bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının, dün gece En-Nefak'ta Matar ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3, Şeyh Radvan'da Aruk ailesini hedef alan bombardımanda ise 7 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Beyt Hanun beldesinde Sultan Abdulhamid Caddesine düzenlediği topçu saldırısında Halef ailesinden 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde bir okulun yakınındaki çadırı hedef alan hava saldırısında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Ayrıca Gazze'nin güneyindeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yoğun ateş açtığını ve topçu saldırıları düzenlediğini aktardı.

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