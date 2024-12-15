Katil İsrail askerlerinin Gazze'de bir okula düzenlediği baskında en az 15 kişi öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri tanklar eşliğinde Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail ordusunun okula yönelik baskını devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.