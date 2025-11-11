Katil İsrail ordusunun attığı bombanın gazından etkilenen Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Nablus ilinin güneyindeki Beyta kasabası sakinlerinden Eysem Mualla adlı çocuğun, İsrail ordusunun yaklaşık iki hafta önce zeytin toplayanlara attığı bombalardan çıkan gazı soluması sonucu bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun baskınlarında bir kadın yaralandı

Öte yandan, WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da Tubas kenti, Beyt Furik kasabası ve Beytüllahim kentine bağlı Takua kasabası da dahil olmak üzere birçok Filistin bölgesine baskın düzenlediği ifade edildi.

Haberde, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyindeki El-Fevvar kampının girişinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan ve darp edilerek saldırıya uğrayan bir kadının vücudunda morluklar ve ezilmeler meydana geldiği aktarıldı.