Hafif Sağanak Yağışlı 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 22:39

Jamaika'da Melissa Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 45'e çıktı

Jamaika'da etkisini gösteren Melissa Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Jamaika'da Melissa Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 45'e çıktı

Jamaika Acil Durum Yönetimi Ofisi yetkililerinden, ekim ayının sonundan bu yana ülkede etkisini gösteren Melissa Kasırgası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 15 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

28 Ekim'de ülkenin güneybatısını vuran kasırga nedeniyle hala ulaşılamayan bölgelere helikopterlerle gıda yardımı yapıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ölü sayısının artacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, kasırga nedeniyle 1100 kişinin halen sığınaklarda kaldığını belirtti.

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felakette 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Sıradaki Haber
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
Park yeri bulamayan komşu, düğündekilere ateş açtı: 1 ölü
23:10
BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı
23:12
Kültür AŞ ihalelerinde 49 milyon lira haksız kazanç iddiası
23:02
Katil İsrail ordusunun attığı bombanın gazından etkilenen Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
22:52
İddianame: İBB'nin, 'adrese teslim' ihaleleriyle kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı
22:50
Katar Emiri Al Sani’den Türkiye'ye taziye mesajı
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ