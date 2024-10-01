Katil İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

İsrail ordu radyosu İsrail'e 200 füze atıldığını duyurdu.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenler çaldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

İran saldırısının ardından Ürdün,Irak ve İsrail hava sahasını kapattığını bildirdi.

Saldırının ardından işgalci İsrail'in Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İranlı liderlerin İsrail'e füze saldırısıyla "verdikleri bu yanlış kararın bedelini ödeyeceğini" ve bunun da "İran rejiminin sonu olacağını" savundu.

İran’ın füze saldırılarının ardından, İsrail ordusu halkın sığınaklardan çıkabileceği duyurdu.

İran Devrim muhafızları:İsrail yanıt verirse "yıkıcı karşılık" görür

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak, “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.

Saldırı emrinin İran dini lideri Ali Hamaney tarafından verildiği bildirildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İran füzelerine karşı İsrail'i savunmaya hazır olduklarını belirtti.