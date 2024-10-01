"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" iddiasının ardından İsrail kabinesi "acil" toplanıyor

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalarda İran'dan gelecek herhangi bir füze saldırısının geniş çaplı olmasının beklendiği belirtiliyor.