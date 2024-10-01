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Dünya
AA 01.10.2024 19:06

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" iddiasının ardından İsrail kabinesi "acil" toplanıyor

Soykırımcı İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" iddiasının ardından İsrail kabinesi "acil" toplanıyor

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalarda İran'dan gelecek herhangi bir füze saldırısının geniş çaplı olmasının beklendiği belirtiliyor.

 


                        
                                                    

                                
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                                                                            İsrail
                                                                    

                            

                                            


                                            

                            



                        

                                        


                                

                    

                

                

                    
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ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı

                

                                
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                                            Soykırımcı İsrail'in Yafa kentinde silahli saldırı düzenlendi                                        

                                    

                                
                                                                    

                                        
                                    

                                                                    
                                    

                                        
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                                            Katil İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurdu                                        

                                    

                                
                                                                    

                                        
                                    

                                                                    
                                    

                                        
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                                            Lübnan'ın güneyinden Tel Aviv'e doğru atılan roketlerin bir kısmı  imha edildi                                        

                                    

                                
                                                                    

                                        
                                    

                                                                    
                                    

                                        
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                                            ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı                                        

                                    

                                
                                                        

                    

                



                                    

                        



                    

                                        

                        

                            Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı
                        

                        

                            

                                
                                    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u karşıladı                                
                            

                            
 FOTO FOKUS

                        

                    

                                        

                        

                            Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı
                        

                        

                            

                                
                                    Maltepe’de Pitbull cinsi köpek kediye saldırdı                                
                            

                            
 VİDEO GALERİ

                        

                    

                    
                

                    
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