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Dünya
AA 01.10.2024 17:57

ABD'li yetkili: İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler var

İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkili: İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler var
[Fotograf: AA]

Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'li yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Katil İsrail: ABD'den İran'ın saldırı hazırlığında olduğunu öğrendik
 

Soykırımcı İsrail ordusu, ABD'nin İran'ın "yakın zamanda" İsrail'e füze saldırıları düzenleme hazırlığında olduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Adraee, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun hazır durumda olduğunu savunan Adraee, İran'dan yapılması muhtemel saldırılarla "daha önce olduğu gibi mücadele edebileceklerini" kaydetti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs dahil yeni kısıtlamalar getirildi

Adraee, ayrıca İsrail ordusunun yayımladığı güvenlik talimatlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getiren "güvenlik talimatları" yayımlamıştı.

Doğu Kudüs, Kuzey Batı Şeria ile Batı Kudüs olmak üzere belirli bölgeleri kapsayan yeni güvenlik talimatları doğrultusunda, bu bölgelerde açık alanda yapılacak toplantılara 30, kapalı alan toplantılarına da 300 kişi sınırlaması getirilmişti.

Yalnızca olası bir alarm durumunda korunaklı bir alana ulaşılabilecek yerlerde iş ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verileceği duyurulmuştu.

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