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Dünya
AA 01.10.2024 17:28

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir binaya saldırı düzenledi.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Cenah bölgesindeki bir bina, İsrail saldırısının hedefi oldu.

Zahrani Hastanesi'ne yakın bir noktada yer alan çok katlı binadaki 2 dairenin hedef alındığı belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği binadan dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bir hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

 

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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