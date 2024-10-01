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Dünya
AA 01.10.2024 16:34

İsrail, Kudüs’ün de içinde olduğu bazı bölgeler için yeni "güvenlik talimatları" açıkladı

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getiren "güvenlik talimatları" yayımladı.

İsrail, Kudüs’ün de içinde olduğu bazı bölgeler için yeni "güvenlik talimatları" açıkladı

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle 5 gün için geçerli yeni "güvenlik talimatlarına" ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan değişiklikler kapsamında aralarında işgal altındaki Doğu Kudüs, Kuzey Batı Şeria ile Batı Kudüs olmak üzere belirli bölgelerde ilave kısıtlamaların uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde açık alanlarda yapılacak toplantılara 30 kişiye kadar, kapalı alandakilere ise 300 kişiye kadar izin verilecek.

Yalnızca olası bir alarm durumunda korunaklı bir alana ulaşılabilecek yerlerde iş ve eğitim faaliyetleri sürdürülebilecek.

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