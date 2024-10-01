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Dünya
AA 01.10.2024 14:45

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın 3'üncü gününde de devam ederken bölgedeki Sofiana ve Rethi köylerinin tahliyesi için çağrı yapıldı.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi
[Fotograf: AA]

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sofiana ve Rethi köylerinin sakinlerinin bu sabah cep telefonlarına Sivil Koruma hizmetlerinden, bölgeyi tahliye etmeleri yönünde bir mesaj geldi.

Birçok cephede devam eden ve yerleşim alanlarına yaklaşan yangınla mücadele sırasında 2 itfaiye eri yaralandı.

Dün de yangın söndürme çalışmalarına gönüllü katılan 35 ve 40 yaşlarındaki bölge sakinlerinden 2 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Mora Yarımadası'ndaki Ksilokastro yakınlarında pazar günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde de hem havadan hem de karadan devam ediyor.

İtfaiye ekipleri ile birlikte, bölge halkı ve gönüllülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları bölgede hakim şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

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