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Dünya
AA 01.10.2024 14:16

BM ve Lübnan'dan ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası

Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için 426 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

BM ve Lübnan'dan ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor" denildi.

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İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnanlı yetkililere göre, geçen yıl ekimden bu yana (son iki haftada hızla artan bir şekilde) krizden doğrudan etkilenen veya yerinden edilen tahmini 1 milyon kişi var" ifadeleri kullanıldı.

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