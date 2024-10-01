İran'da nehir taştı: 15 kişi hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman eyaletinin Kızılay Başkanı Rıza Fellah, dün meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

Aşırı yağışlar nedeniyle dün Ciroft ilçesinde bir nehrin taşması sonucunda nehirde bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığını aktaran Fellah, "13 saatten fazla süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 15 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bunlardan biri İranlı 14'ü ise yabancı uyruklu" dedi.

Fellah, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Ciroft Kaymakamı Ahmed Bolendnazar ise nehirde hayatını kaybeden kişilerin ailece yakınlardaki bir bahçede çalıştıklarını ve nehre yıkanmak için gittiklerini ve aşırı yağışlardan dolayı nehrin taşması sonucu sele kapıldıklarını aktardı.

Bolendnazar, hayatını kaybedenlerin biri dışında hepsinin Afgan uyruklu olduğunun bilgisini verdi.