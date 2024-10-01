Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2024 14:13

İran'da nehir taştı: 15 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Ciroft ilçesinde aşırı yağışlardan kaynaklanan sel felaketi nedeniyle çoğu Afgan uyruklu 15 kişi hayatını kaybetti.

İran'da nehir taştı: 15 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman eyaletinin Kızılay Başkanı Rıza Fellah, dün meydana gelen sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

Aşırı yağışlar nedeniyle dün Ciroft ilçesinde bir nehrin taşması sonucunda nehirde bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığını aktaran Fellah, "13 saatten fazla süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 15 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bunlardan biri İranlı 14'ü ise yabancı uyruklu" dedi.

Fellah, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Ciroft Kaymakamı Ahmed Bolendnazar ise nehirde hayatını kaybeden kişilerin ailece yakınlardaki bir bahçede çalıştıklarını ve nehre yıkanmak için gittiklerini ve aşırı yağışlardan dolayı nehrin taşması sonucu sele kapıldıklarını aktardı.

Bolendnazar, hayatını kaybedenlerin biri dışında hepsinin Afgan uyruklu olduğunun bilgisini verdi.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
İsrail'den Lübnanlılara "Litani Nehri'nin güneyine araçla geçmemeleri" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Bakan Kurum: Adıyaman'da 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz
14:23
İsrail, Hizbullah'a yakın televizyon kanalının binasını hedef aldı
14:19
BM ve Lübnan'dan ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası
14:20
MARLİN silahlı insansız deniz aracıyla KUZGUN seyir füzesi ateşlendi
14:13
İsrail'den Lübnanlılara "Litani Nehri'nin güneyine araçla geçmemeleri" uyarısı
14:10
Avustralya'da hükümet, İslam düşmanlığıyla mücadele için özel temsilci atadı
Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da taşkın riskine karşı tedbirler alınıyor
Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da taşkın riskine karşı tedbirler alınıyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ışık ihlali yapan tır ticari araca çarptı
Kırmızı ışık ihlali yapan tır ticari araca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ