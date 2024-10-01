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Dünya
AA 01.10.2024 14:05

Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte önceliklerini sıraladı

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, önceliklerinin Ukrayna başta olmak üzere İttifak'ın caydırıcılığını artırma, daha fazla savunma yatırımı yapma, Uzak Doğu da dahil olmak üzere NATO ortaklıklarını geliştirme olacağını bildirdi.

Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte önceliklerini sıraladı
[Fotograf: Reuters]

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında görevi Jens Stoltenberg'den devralacağı tören öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

"Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" diyen Rutte, Stoltenberg'e NATO'yu daha güçlü ve birleşik bir hale getirdiği için teşekkür etti.

Rutte, Stoltenberg'e hitap ederek, "İkimiz de güçlü bir transatlantik bağın ittifakımızın temeli olduğuna inanıyoruz ve sizi temin ederim ki bunun kaya gibi sağlam kalması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Görevi boyunca 3 konuya öncelik vereceğini dile getiren Rutte, şöyle devam etti:

"Üç öncelik arasında ayrım yapmak zor. Elbette Ukrayna listenin başında. Ayrıca kolektif savunmamız ve caydırıcılığımız açısından daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazla yatırım yapmalı, (müttefikler arasındaki) yetenek açıklarını kapatmalı ve NATO'nun belirlediği tüm hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız. Üçüncüsü, Uzak Doğu da dahil olmak üzere yıllar içinde kurulan NATO ortaklıklarını gerçekten geliştirdiğimizden emin olmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden üçünün de eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak açıkçası Ukrayna zihnimizde çok fazla yer tutuyor."

"Trump'ın seçilme ihtimalinden endişelenmiyorum"

Rutte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galip gelmesi ihtimaliyle ilgili herhangi bir endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Endişelenmiyorum. Her iki adayı da çok iyi tanıyorum. Trump ile 4 yıl çalıştım. Bizi (savunma için) daha fazla harcama yapmaya zorlayan oydu ve başardı. Çünkü gerçekten de şu anda 2017'nin başlarında göreve geldiğinden çok daha yüksek bir harcama seviyesindeyiz. Ayrıca bizi Çin konusunda da zorluyordu ve bence orada da haklıydı. Elbette Kamala Harris'in başkan yardımcısı olarak harika bir geçmişi var, çok saygı duyulan bir lider. Bu yüzden her ikisiyle de çalışabileceğim."

Stoltenberg: Harika bir halef geliyor

Stoltenberg de 10 yıl sonra görevi devrederken karışık duygular içinde olduğunu söyledi. "Harika bir halef geliyor" diyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"10 yıldır hizmet ettiğim bir ittifaktan ve organizasyondan, birlikte çalıştığım tüm insanlardan, tüm uluslardan ayrılmak zor. Elbette bunu özleyeceğim ancak birlikte çok şey başardığımızı bilerek ayrılıyorum.Bu 10 yıl boyunca, NATO'nun en büyük takviyesini yaptık. İttifak'ın doğu kanadında daha yüksek hazırlık seviyesinde, daha fazla askerle kolektif savunmamızı güçlendirdik. Tabii ki savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini harcayan müttefiklerin sayısı 3'ten 23'e çıktı. Kuzey Makedonya, Karadağ, Finlandiya ve İsveç gibi dört yeni üyeyi ekledik. Yani ailemiz daha büyük. Tabii ki 2014'te Ukrayna'ya yalnızca 'marjinal' destek sağlıyorduk. Şimdi ise Ukrayna'ya büyük destek sağlamaya, NATO'nun Almanya'daki yeni komutanlığıyla Ukrayna'ya desteği koordine etmeye geçtik. Yani dünya değiştikçe NATO değişti."

Stoltenberg, Rutte'ye "İyi arkadaşım Mark" diye hitap ederek," NATO'ya hoş geldin" ifadesini kullandı.

Mark Rutte, 26 Haziran'da NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmıştı. Stoltenberg, 4 kez uzatılarak 10 yıldır sürdürdüğü görevi bugün Rutte'ye resmen devredecek.

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