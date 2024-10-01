ABD ve İsrail, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili, güvenlik alanındaki gelişmeleri ve İsrail'in operasyonlarını değerlendirdi.

Austin, ABD'nin İsrail'in "kendini savunma hakkı"na verdiği desteği teyit etti.

İki bakan ayrıca, Hizbullah'ın, İsrail'e yönelik "7 Ekim (2023) tarzı saldırılar" düzenlemesini önlemek adına sınır boyunca "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kısa sürede "güvenlik ve istikrarın sağlanması" için askeri saldırılardan diplomatik zemine dönülmesinin önemini ele alan ikili, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırı başlatması durumunda, bunun doğuracağı "ciddi sonuçları" da görüştü.