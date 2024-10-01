İsrail'den Lübnanlılara "Litani Nehri'nin güneyine araçla geçmemeleri" uyarısı

İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güney sakinlerine acil uyarı" şeklinde bir çağrı yaptı.

Ülkenin güney bölgelerinde "şiddetli savaşın" olduğu ve Hizbullah mensuplarının siviller arasına karıştığını iddia eden Adraee, can güvenlikleri için Lübnanlıların Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine araçlarla geçmemeleri uyarısı yaptı.

İsrail ordu sözcüsü, bunun ikinci bir uyarıya kadar geçerli olduğuna işaret etti.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde güneydeki Marcayun ve Hasbaya arasındaki yolu bombalaması sonucu ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu tehdidinden sonra ülkenin güneyinden kuzeye yeni bir göç dalgasının başladığı aktarıldı.