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Dünya
AA 01.10.2024 14:08

Avustralya'da hükümet, İslam düşmanlığıyla mücadele için özel temsilci atadı

Avustralya'da hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın Müslümanlarla ilgili konulardaki "küresel uzmanı" olan Aftab Malik'i, İslamofobi özel temsilci olarak atadı.

Avustralya'da hükümet, İslam düşmanlığıyla mücadele için özel temsilci atadı

ABC News'un haberine göre, Başbakan Anthony Albanese hükümeti, antisemitizm özel temsilcisi olarak Jillian Segal'in atanmasından birkaç ay sonra Malik'in atamasını yaptı.

Hükümetin İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda görevlendirdiği özel temsilci Malik'in üç yıllık görev süresi 14 Ekim'de başlayacak.

Hükümet, özel temsilci olarak Malik'in İslam düşmanlığı ile mücadele konusunda Müslüman toplumu üyelerini, dini ayrımcılık uzmanlarını ve doğrudan hükümetin "tüm kademelerini" dinleyeceğini ve onlarla ilişki kuracağını açıkladı.

İngiltere'de Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Malik, 2012'de Avustralya'ya yerleşmişti.

Malik, daha önce de Yeni Güney Galler eyaleti başbakanlığında toplum katılımı ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele konularında çalışmıştı.

Hükümet, 7 Ekim'in ardından İsrail'in Gazze'yi saldırıları ve sonrasında yaşanan toplumsal ayrışmanın ardından antisemitizm ve İslam düşmanlığı temsilcileri atama sözü vermişti.

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Avustralya İslam Düşmanlığı
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