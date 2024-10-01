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Dünya
Reuters 01.10.2024 01:59

İsrail: Lübnan'a karadan saldırı başladı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail, Güney Lübnan'da karadan saldırı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı, yerel ve nokta operasyonların sınır bölgesinde başlatıldığı belirtildi. Hedeflerin, sınıra yakın köylerde bulunduğu ve Kuzey İsrail'deki yerleşimlere acil tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, kara kuvvetlerine İsrail Hava Kuvvetleri ve topçu birliklerinin bölgedeki askeri hedeflere yönelik nokta atışlarıyla destek verdiğini açıkladı.

Operasyonların siyasi liderliğin onayı doğrultusunda yürütüldüğü vurgulanırken, "Kuzey Okları" operasyonunun Gazze ve diğer bölgelerdeki çatışmalarla eş zamanlı olarak duruma göre devam edeceği bildirildi.

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