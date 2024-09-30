İsrail Lübnan konusunda ABD'yi bilgilendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları konusunda irtibat halinde olduklarını belirten Miller, "Onlarla şu anda yaptıkları hakkında bazı görüşmeler yaptık, bize 'Bunların Hizbullah'ın sınıra yakın altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu' söylediler." diye konuştu.

Miller, İsraillilerin saldırılarının birçoğu hakkında kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, "Ancak askeri operasyonlarının zamanı, amacı ve temposu hakkında İsrail kendi konuşsun." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin, "sınırlı operasyon" ile ne kastedildiği sorusuna ise Miller, bu ifadenin ABD'nin değil İsrail’in tanımı olduğunu ve detayları İsrail tarafına sormak gerektiği yanıtını verdi.

Miller, Lübnan’da sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmasını "kesinlikle" görmek istemediklerini belirterek, ayrıca İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının bölge için "istikrarsızlaştırıcı" olabileceği uyarısında bulundu ve bu operasyonların insani etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.