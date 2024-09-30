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Dünya
AA 30.09.2024 22:26

Beyrut’taki reklam panolarına, “Lübnan için dua et” afişleri yansıtıldı

İsrail saldırısı altında olan Lübnan’da başkent Beyrut’taki reklam panolarında “Pray for Lebanon (Lübnan için dua et)” afişleri görüntülendi.

Beyrut’taki reklam panolarına, “Lübnan için dua et” afişleri yansıtıldı

Beyrut merkezli bir reklam firması tarafından, İsrail bombardımanına maruz kalan Beyrut’taki reklam panolarının ekranlarına yanan bir mum görseli eşliğinde “Lübnan için dua et” yazılı afiş yansıtıldı.

Hristiyanlara ait mumla dua etme geleneğini gösteren afişin şehrin hem Müslüman hem Hristiyan bölgelerindeki panolara yansıması dikkati çekti.

Firma sosyal medya hesaplarından da söz konusu görselle birlikte, “Bu zor zamanlarda, birlikte Lübnan'la dayanışma içindeyiz.” mesajını paylaştı.

Beyrut’taki reklam panolarına, “Lübnan için dua et” afişleri yansıtıldı

⁠İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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