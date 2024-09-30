Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2024 22:19

İsrail Lübnan'ın güneyi ve Bekaa kentine saldırdı: 8 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki Bekaa kentine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü duyuruldu.

İsrail Lübnan'ın güneyi ve Bekaa kentine saldırdı: 8 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hiyam beldesine düzenlenen İHA saldırısında bir kişi öldü.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA da Nebatiye'nin Mercayun ilçesine bağlı İbil es-Saki'de bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişi ve Abba beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi olmak üzere aynı kentte toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinin Raşiya ilçesine bağlı Rafid beldesine yönelik İsrail saldırısında da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Nebatiye'nini Eski Saray bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında iki binanın tamamen tahrip olduğu bir başka bina da ise kısmi zarar oluştuğu aktarıldı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail askeri araçları, Lübnan sınırına hareket ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:40
Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi
22:27
Beyrut’taki reklam panolarına, “Lübnan için dua et” afişleri yansıtıldı
22:35
İsrail askeri araçları, Lübnan sınırına hareket ediyor
22:10
Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi
22:07
Norveç, yasa dışı girişlere karşı Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planlıyor
22:02
Doğal gazda ekim tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
Adana'da TEKNOFEST 2024 için prova uçuşları yapılıyor
FOTO FOKUS
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ