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Dünya
AA 01.10.2024 16:51

Fransa meclisi, İsrail saldırılarında ölen 2 Fransız için saygı duruşu teklifini reddetti

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinin, erken genel seçimlerin ardından yeni yasama yılına başlayan Ulusal Meclis'in İsrail’in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybeden 2 Fransız için saygı duruşu yapılarak açılması teklifi reddedildi.

Fransa meclisi, İsrail saldırılarında ölen 2 Fransız için saygı duruşu teklifini reddetti

Haftalık basın toplantısında konuşan LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’in Lübnan'da öldürülen Fransızlar için saygı duruşunda bulunulması tekliflerini reddetmesine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Braun-Pivet’in "Meclisteki saygı duruşunun büyük ulusal anlara" yönelik olduğunu dile getirdiğini belirten Panot, Lübnan'da hayatını kaybeden iki Fransız vatandaşı için saygı duruşunda bulunulmasına izin vermemesini eleştirdi.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’daki durumun bu ülkede 23 bin vatandaşı ve 700 askeri ile Fransa’yı doğrudan etkilediğini hatırlatan Panot, "İki vatandaşımız öldürülmüşken, Fransa’nın sessiz kalmasından çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Panot, Fransa için Lübnan'ın sınırlarının ihlal edilmesini ve egemenliğinin tanınmamasını kabul etmenin "çok vahim bir eşiği" aşmak anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

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