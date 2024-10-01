İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

İsrail ordu radyosu İsrail'e 200 füze atıldığını duyurdu.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenler çaldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

İran saldırısının ardından Ürdün,Irak ve İsrail hava sahasını kapattığını bildirdi.

İsrail'e füze yağmuru.



İran'ın fırlattığı füzeler TRT Haber canlı yayınına yansıdı. pic.twitter.com/MehVdgRhBC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2024

Saldırının ardından işgalci İsrail'in Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, İranlı liderlerin İsrail'e füze saldırısıyla "verdikleri bu yanlış kararın bedelini ödeyeceğini" ve bunun da "İran rejiminin sonu olacağını" savundu.

İran’ın füze saldırılarının ardından, İsrail ordusu halkın sığınaklardan çıkabileceği duyurdu.

İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi.

Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Ordudan paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti.

Hagari: Uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz

İran’ın füze saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, basın toplantısı düzenledi.

Hagari, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vereceğini belirterek, “Savunma ve taarruzda yüksek alarm durumundayız. Bu füze saldırısının sonuçları olacak. İsrail vatandaşlarını koruyacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz”” dedi.

Şu anda İran'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit olmadığını vurgulayan Hagari, “Bu aşamada hala saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz”dedi.

Hagari şu ana kadar can kaybı olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

İran Devrim muhafızları:İsrail yanıt verirse "yıkıcı karşılık" görür

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak, “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.

Saldırı emrinin İran dini lideri Ali Hamaney tarafından verildiği bildirildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden: İran füzelerine karşı İsrail'i savunmaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.

Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.