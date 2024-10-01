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Dünya
AA 01.10.2024 19:18

Lübnan'ın güneyinden Tel Aviv'e doğru atılan roketlerin bir kısmı imha edildi

Lübnan'ın güneyinden İşgalci İsrail'in Tel Aviv kentine doğru bir dizi roket atıldı. Atılan roketler, Filistin'in Ramallah kentinden görüntülenirken, roketlerin bir kısmı İsrail hava savunma sistemi `demir kubbe` tarafından imha edildi.

Lübnan'ın güneyinden Tel Aviv'e doğru atılan roketlerin bir kısmı imha edildi
[Fotograf: AA]

Katil İsrail ordusu, ülkenin orta kesimleri ve Tel Aviv bölgesi sakinlerine sığınaklara yakın yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan füzenin havada imha edildiği aktarılırken, Tel Aviv bölgesi sakinleri için bir dizi uyarı yapıldı.

Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Hizbullah, katil İsrail'in Netanya kentini füzelerle hedef aldı

Hizbullah'ın Tel Aviv'in 30 kilometre kuzeyindeki Netanya kentini bir dizi füzeyle vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin Netanya kentindeki açık alanlara düştüğünü duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesi de Tel Aviv'in 30 kilometre kuzeyindeki Netanya kentinin merkezinde bulunan Hasharon bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Aşağı Celil ve Orta bölgelere füze saldırılarına ilişkin uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da Lübnan'dan 10 füze fırlatıldığını duyurdu.

Hizbullah, daha önceki açıklamalarında Tel Aviv Büyükşehir bölgesinde bulunan Mossad karargahının vurulduğunu ve çeşitli bölgelerdeki çok sayıda askeri grupların doğrudan hedef alındığını duyurmuştu.

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