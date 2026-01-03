Duman -3.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.01.2026 10:38

Katil İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarına devam ediyor.

Katil İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca kontrolü altında bulunan Han Yunus kentinde saldırılar düzenledi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Han Yunus ve Refah kentlerinde sivillerin üzerine makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine ait savaş botlarından da yine her iki kentin açıklarına ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kendi kontrolü altındaki doğu bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine de hava saldırısı gerçekleştirdi; ayrıca bölgeye İsrail askerleri konuşlandırıldı.

Eş zamanlı olarak da İsrail ordusuna ait helikopterlerden Deyr el-Belah kentinin doğusuna ateş açıldı.

Saldırılar sonucu ölü ya da yaralı bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
OKUMA LİSTESİ