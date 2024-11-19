Puslu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 10:32

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı.

İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırdığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İsrail, Beyrut'un şehir merkezini hedef almıştı

İsrail, son iki günde Beyrut'un şehir merkezinde sivillerin bulunduğu 3 farklı bölgeye herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadan hava saldırıları düzenlemişti.

Ras en-Neba, Mar İlyas ve El-Balat Sokağı bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hizbullah, Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara İHA'larla saldırdığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Yayıncılık sektörüne ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunmalar alındı
11:33
Dünyada 160 milyondan fazla çocuk her gün okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor
11:24
BM'deki reform ihtiyacı Gazze'deki soykırımla bir kez daha ortaya çıktı
11:33
Biden, Kongre'den Helene ve Milton kasırgaları için acil ilave bütçe talep etti
11:34
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yok
11:26
Çin istihbaratından "güvenlik kameralarının casuslarca ele geçirilebileceği" uyarısı
Kültürel miras ulusal envanterinde yer alan "Lefke bezi" tescillendi
Kültürel miras ulusal envanterinde yer alan "Lefke bezi" tescillendi
FOTO FOKUS
TSK'nın göz bebeği "bordo bereliler" işte böyle eğitiliyor
TSK'nın göz bebeği "bordo bereliler" işte böyle eğitiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ