Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin, Tubas'ın güneyindeki Faria Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatma altına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, gerçek mermi ve roketlerle ateş açması sonucu evde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, İsrail güçlerinin öldürdükleri Filistinlilerin cenazelerini alıkoyarak yanlarında götürdüğü bilgisi verildi.

WAFA'ya açıklamada bulunan sağlık yetkilileri de İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından eve giren ambulans ekiplerinin, evde ceset parçaları ve kan izleri bulduğunu ifade etti.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, kuşatma altına alınan evin yakınındaki spor kulüplerinden birine baskın düzenleyerek 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.