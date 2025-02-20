ABD'de, zorbalığa maruz kalan düzensiz göçmen ailenin kız çocuğu intihar etti

Gainesville'de faaliyet gösteren Meador Cenaze Evi'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, Jocelynn Rojo Carranza isimli kız çocuğunun, 8 Şubat'ta ailesiyle bir arada iken "hayata veda ettiği" bilgilerine yer verildi.

Anne Marbella Carranza, ABD medyasına, kızının, okul arkadaşları tarafından göçmenlik statüsü nedeniyle "alay konusu olması" sonrasında intihar ettiğini söyledi.

Kızının zorbalığa uğradığını ve arkadaşları tarafından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisine şikayet edilmekle korkutulduğunu okul yönetiminin bildiğini iddia eden anne Carranza, kendisine bu konuda hiç bilgilendirme yapılmadığına değindi.

Acılı anne, kızının okulda gördüğü zorbalık yüzünden haftada birkaç kez psikolojik danışmanlık aldığını ise, açılan soruşturma sonrası yapılan araştırma sonucu öğrendiği bilgisini paylaştı.

Okul yönetiminin ihmalkar davrandığını belirten anne, "adalet istediğini" dile getirdi.

Henüz 6. sınıf öğrencisi olan kız çocuğunun ölümü, ABD Başkanı Trump ve ekibinin ABD'de yasa dışı yaşayan kişileri sınır dışı etme çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde geldi.