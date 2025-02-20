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Dünya
AA 20.02.2025 06:22

ABD'de Pentagon'un bütçesinde 5 yılda yüzde 8'lik kesinti yapılması talimatı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordudaki üst düzey yetkililere, gelecek 5 yıl için savunma bütçesinden yüzde 8'lik kesinti yapma planlarını geliştirmeleri talimatını verdi.

ABD'de Pentagon'un bütçesinde 5 yılda yüzde 8'lik kesinti yapılması talimatı

Belgelere ulaşan Washington Post'un haberine göre, önerilen kesintilerin 24 Şubat'a kadar hazırlanması istendi.

Hegseth, talimatta, Başkan Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) verdiği görevin açık olduğunu belirterek, "Bütçemiz, ihtiyaç duyduğumuz savaş gücüne kaynak sağlayacak, gereksiz savunma harcamalarını durduracak, aşırı bürokrasiyi reddedecek ve denetimde ilerleme dahil olmak üzere eyleme geçirilebilir reformları yönlendirecektir." ifadesini kullandı.

Talimatta ayrıca, İndo-Pasifik Komutanlığı, Kuzey Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı gibi büyük bölgesel merkezlere destek fonlarının devam etmesi istenirken, Ukrayna'daki savaş sırasında ABD stratejisini yürütmede öncü rol oynayan Avrupa Komutanlığı, Orta Doğu'daki operasyonları denetleyen Merkez Komutanlığı ve Pentagon'un o kıtaya yaydığı birkaç bin askeri yöneten Afrika Komutanlığı'nın bu listede yer almadığı kaydedildi.

Pentagon'un 2025 bütçesi yaklaşık 850 milyar dolardan oluşuyor.

Önerilen kesintiler uygulanırsa, bunun 2013'te Kongre tarafından zorunlu kılınan kesintilerin yürürlüğe girmesinden bu yana Pentagon harcamalarını dizginlemek için yapılan en büyük çaba olacağı belirtiliyor.

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