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Dünya
AA 27.12.2024 03:33

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde onlarca binayı güçlü patlayıcılarla vurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, hava ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca binayı güçlü patlayıcılarla havaya uçurdu.

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde onlarca binayı güçlü patlayıcılarla vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu başta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi ile Kemal Advan Hastanesi çevresi olmak üzere onlarca binaya şiddetli patlayıcılar yerleştirdi.

İsrail askerleri söz konusu binalara ayrıca çok sayıda patlayıcı taşıyan robotları da göndererek havaya uçurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 de Gazze'nin kuzeyinde çok güçlü patlayıcılarla havaya uçurulması sırasında çıkan patlama seslerinin Tel Aviv ve çevresinde duyulduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından kuşatılan bölgeye gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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