Finlandiya: Deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceğiz

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, şebeke operatörü Fingrid'den yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğu belirtildi.

Yetkililer, EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Orpo, daha sonra basına yaptığı açıklamada, ülkesinin "deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceğini" belirtti.

Öte yandan, Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti.

Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemeleri sonucu, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetti. Yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açmasının mümkün olduğu görüşünü paylaştı.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.