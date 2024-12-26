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Dünya
AA 26.12.2024 19:34

Gazze'de son 3 günde soğuktan ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde soğuktan hayatını kaybeden bebeklerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de son 3 günde soğuktan ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, İsrail saldırıları ve açlığın yanı sıra kalacak yer bulamadıkları için zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze'de 1 bebeğin daha soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de son 3 günde soğuk nedeniyle yaşamını yitiren bebeklerin sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi.

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