Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu patlayıcı taşıyan robotlar kullanıyor

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve hayati tesislere karşı yaklaşık 15 aydan bu yana sürdürdüğü soykırım savaşı boyunca öldürme ve yok etme konusunda hiçbir çabadan, herhangi bir mekanizmadan veya yöntemden kaçınmadığı ve tüm suç ve vahşeti kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in hâlâ öldürme ve yok etmede kullandığı en tehlikeli mekanizma ve araçlardan birinin, insanları doğrudan hedef almak ve hastaneler de dahil yerleşim alanlarını yok etmek suretiyle hayati sektörleri hedef almak ve mümkün olan en çok sayıda sivili öldürmek için patlayıcı taşıyan robotların kullanılması olduğu belirtildi.

Bu suç niteliğindeki davranışın, uluslararası hukukun ihlali ve İsrail'in altyapıyı yok etme ve sivilleri öldürme konusundaki ısrarını yansıtan tehlikeli bir tırmanış olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in silahsız sivilleri ve sivil tesisleri hedef almak için ileri askeri teknoloji kullanmasının tam teşekküllü bir savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Uluslararası koruma altındaki hastanelerin hedef alınmasının, İsrail'in insani felaketi derinleştirme ve Filistinlileri yaşam, tedavi ve güvenlik haklarından mahrum etme niyetini ortaya koyduğu dile getirilen açıklamada, yüzlerce Filistinli sivilin hayatına mal olan bu suçların, İsrail'in ve ABD'nin Filistinlilerin hayatına ve uluslararası hukuka saygısızlığını yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de devam eden suçların yıkıcı insani sonuçlarından tamamen İsrail ve onun ABD, İngiltere ve Fransa gibi müttefikleri sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrailli yöneticileri yargılamaları ve bu uygulamaları durdurmaları çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca insan hakları örgütlerinden ihlalleri belgelemeleri ve faillerinin cezadan kaçmalarını önlemek için bunları uluslararası adalete teslim etmeleri istendi.