Gazze'deki hükümet: İsrail'in gazetecileri öldürmesi savaş suçudur

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonu canlı yayın aracını hedef alarak 5 gazeteciyi öldürmesini değerlendirdi.

İsrail'in Filistin halkını susturarak Gazze Şeridi'nde yürüttüğü sistematik suçların dünyaya duyurulmasına engel olduğunu dile getiren Sevabite, İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlattığından beri öldürülen Filistinli gazeteci sayısının 201'e ulaştığını hatırlattı.

Tel Aviv'in Gazze'de basın ve basın mensuplarına karşı en korkunç suçları işlediğini aktaran Sevabite, "Kendilerinin doğrudan vurularak öldürülmesiyle veya evlerine düzenlenen saldırılarla gazetecilerin hedef alınması, çatışma alanlarındaki gazetecileri korumaya dair uluslararası hukuk ve anlaşmalara karşı açıkça bir ihlaldir." dedi.

Söz konusu gazetecilere yönelik saldırının, İsrail'in hiçbir uluslararası yasaya aldırış etmeden Gazze'de gerçekleri aktaran özgür gazetecileri susturma ısrarını yansıttığını vurgulayan Sevabite, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suçların uluslararası sessizlik gölgesinde sürmesi, ihlallerin daha fazla artmasına yol açıyor. Uluslararası toplum ve örgütleri, Gazze'de işlenen bu suçların durdurulması için derhal harekete geçmeye davet ediyorum."

Gazetecilere yönelik tekrarlanan suçların, savaşı durdurmaları için uluslararası örgütleri harekete geçirmeleri gerektiğini söyleyen Sevabite, uluslararası örgütlerin Gazze'de mesleklerini icra eden Filistinli gazetecileri koruma adımlarını atmaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun gazetecileri susturma çabalarında başarılı olamayacağını aktaran Sevabite, "Filistinli gazeteciler, bedeli ne olursa olsun gerçeği savunanların ilk saflarında durmaya devam edecekler." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında 201 gazeteci öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda, televizyon çalışanlarından foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu gazetecilerin öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 201'e çıktı.