İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah'ın kuzeyindeki Misbah bölgesinde Quadcopter tipi silahlı insansız hava araçlarının açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Ölen Filistinlilerin naaşları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Kemal Advan hastanesi önünde robot patlatıldı

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi önünde tuzaklanmış bir robot havaya uçuruldu.

İsrail ordusunun, patlattığı robotun cerrahi ve hasta odalarına dağıldığı aktarıldı. Olayda, Kemal Advan Hastanesi'nde görevli bir hemşire de başından ciddi şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar, bölgedeki üç ana hastaneyi çalışamaz duruma getirdi.

Kemal Advan Hastanesi, asgari düzeyde sağlık hizmeti sağlamaya çalışsa da ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği, hizmetleri büyük ölçüde aksatıyor.