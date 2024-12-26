Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2024 16:24

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği hava saldırısında iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah'ın kuzeyindeki Misbah bölgesinde Quadcopter tipi silahlı insansız hava araçlarının açtığı ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Ölen Filistinlilerin naaşları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Kemal Advan hastanesi önünde robot patlatıldı

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi önünde tuzaklanmış bir robot havaya uçuruldu.

İsrail ordusunun, patlattığı robotun cerrahi ve hasta odalarına dağıldığı aktarıldı. Olayda, Kemal Advan Hastanesi'nde görevli bir hemşire de başından ciddi şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar, bölgedeki üç ana hastaneyi çalışamaz duruma getirdi.

Kemal Advan Hastanesi, asgari düzeyde sağlık hizmeti sağlamaya çalışsa da ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği, hizmetleri büyük ölçüde aksatıyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına atama yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:40
Hamas: İsrail'in gazetecileri öldürmesi, basını korkutmayı hedefleyen bir savaş suçudur
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patrik Bartholomeos'u kabul etti
17:28
Gazze'deki hükümet: İsrail'in gazetecileri öldürmesi savaş suçudur
17:12
'Dijital erişilebilirlik'te yeni dönem 2025'te başlayacak
17:06
TCMB reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü
17:06
Gazzelilerin sığındığı çadırlarda bir haftada 3 çocuk soğuktan öldü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
Tarihin en ölümcül tsunamisinin 20'nci yıl dönümü
FOTO FOKUS
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ