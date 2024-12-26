Gazzelilerin sığındığı çadırlarda bir haftada 3 çocuk soğuktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı açıklamada, "Yerinden edilenlerin sığındığı çadırlarda aşırı soğuklar nedeniyle şimdiden 3 çocuk hayatını kaybetti ve daha kışın ilk günlerindeyiz." dedi.

İsrail'in bombardıman ve zorla aç ve susuz bırakma politikasıyla yerinden ettiği Filistinliler, kışın gelmesiyle etkisini gösteren aşırı soğuk hava şartlarında derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

El Mevasi bölgesine sığınan ve çadırlarda kalan Filistinliler, aşırı soğuk hava yüzünden kemik ağrısı ve burun kanaması vakalarının yaşandığını anlattı.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.