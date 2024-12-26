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Dünya
AA 26.12.2024 23:50

Katil İsrail'in Gazze'de 2 eve düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyi ve güneyinde iki evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de 2 eve düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Hethet ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen haberde, 40 kişinin ise hala enkaz altında olduğu dile getirildi.

WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra mahallesinde Eslim ailesinin evini bombalaması sonucu ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda yıkılan evin enkazından bir kadının cenazesinin çıkarıldığı aktarılan haberde, 7 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Ez-Zeytun mahallesinde vatandaşların evlerine ateş açtığı, ordunun da Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki konut binalarını havaya uçurduğu ifade edildi.

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