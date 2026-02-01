Katil İsrail, Gazze'de sivilleri yine hedef aldı

Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Vadisi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Vadisi’nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir noktayı en az bir füzeyle hedef aldığını aktardı.

Söz konusu bölgenin, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun çekilmesi gereken alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Tanıklar ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeydoğusunda patlatmalar gerçekleştirdiğini, bu sırada askeri araçlardan ve vinçlerden yoğun ateş açıldığını ifade etti.

İsrail ordusuna ait askeri araçların ayrıca Refah’ın batısına ve Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna ateş açtığı, İsrail donanmasının da Gazze Şeridi’nin kuzey açıklarında denize ateş açtığı aktarıldı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025’ten bu yana Gazze’de 509 Filistinliyi öldürdü, 1405 kişiyi yaraladı.